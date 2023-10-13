「狗狗CP」再合体！《大力女子姜南顺》公开朴宝英&朴炯植最新剧照，「无辜大眼+超萌身高差」六年未变！

JTBC周末剧《大力女子姜南顺》今日公开朴宝英和朴炯植的客串剧照，6年过去可爱度丝毫不减，让人超级期待啊！

《大力女子姜南顺》是《大力女子都奉顺》的世界观扩张版，讲述天生怪力的母女三代在江南一带调查犯罪的故事，由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣佑担任主演。 首部开播后一直评价很高，尤其主演朴宝英和朴炯植的超萌「狗狗CP」让人念念不忘。 续篇宣布有二人客串后引起超多剧迷期待，今日公开的第3集剧照中，两人终於变回奉顺和敏赫啦！



剧照中，都奉顺（朴宝英 饰）在警局接受调查，安敏赫（朴炯植 饰）急切地推门而入，贴心安慰奉顺、温柔抚摸她的头发，令她重新展露笑容。 这熟悉又可爱的一幕真的很刺激多巴胺分泌啊！



不仅如此，剧照还透露吉中干（金海淑 饰）将与都、安会面。 吉中干被称为马场洞活生生的传说，只见她威风堂堂地来到警局，对都奉顺和安敏赫伸出大拇指、还主动与二人握手，令人好奇究竟发生什么事。



制作组表示「狗狗CP」将带来令人心动的化学反应，大力家族的相遇也十分愉快。 第3集将在明晚公开，海外观众可通过Netflix收看！



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