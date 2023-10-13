李帝勋最新写真花絮公开，黑纱透视装太诱惑！海量美照安抚粉丝担忧：「肠炎快速恢复中」

感谢所属社公开超多、超养眼的花絮照片！哎这家公司好像是李帝勋自己的，那么感谢李帝勋对广大粉丝的善解人意...... XDD

李帝勋近日为《Marie Claire BIFF Edition》（釜山电影节特刊）拍摄写真，并通过所属社COMPANY ON公开多张花絮照片，似乎还有正片未收录的大尺度造型...！

黑色丝质衬衫衬托得肌肤更加白皙、手臂线条更显起伏：





牛仔衣这套表情格外俏皮：







李帝勋这次拍了好几套黑色服装的造型，宽肩细腰引人瞩目：









这清纯无辜的眼神和饱满扎实的手臂，反差感太令人尖叫！





实力诠释什么叫脸很单纯，但身材并不......





最后还有一组似乎未被收录进正片的造型，李帝勋居然穿上半透明的纱质上衣，若隐若现地秀出起伏跌宕的肌肉线条，还摆出引人犯罪的pose和表情，真的相当犯规：







其实《Marie Claire》都还没有公开写真正片，李帝勋却早早放出了花絮，也许是为了安慰担心他身体状况的粉丝。 早先李帝勋原定与朴恩斌一同担任《第28届釜山国际电影节》的主持人，但因突发缺血性肠炎接受手术、必须住院休养，无奈缺席本月4日的开幕式。

所属社公开这系列照片时表示，李帝勋目前正在快速回复，不久后就会以健康的面貌跟大家见面，也嘱叮大家保重身体、当心感冒。更多美照可以到所属社官方Post去看，希望李帝勋早日康复重启活动哦！



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