《7人的逃脱》导演朱东民下车！第二季由吴俊赫单独执导，明年3月开播

据韩媒，SBS热播剧《7人的逃脱》第一季主要导演朱东民在第二季下车，由第一季中合作执导的吴俊赫导演单独负责。 目前第二季正在紧张拍啥中。

《7人的逃脱》是一部痛快淋漓的复仇剧，讲述一名少女在欲望与谎言中消失后，7个牵连其中的恶人遭到血之惩罚、展开生存斗争的故事，由韩剧界著名狗血组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作。



受到关注的同时，剧情中的刺激性元素也引起不少争议，例如妈妈对亲生女儿施暴、女高中生援交并在学校教师产子、整形易容换身份、每集都有人领便当。 还有超出现实世界认知的独角兽和泥巴怪物等等，突然出现的奇幻叙事也让人猝不及防。





部份观众就此对韩国放送通信审议委员会提出抗议，委员会表示相关部门正在讨论是否要进行处理。 不过收视率却并未受到打击，已从开播的6.0%涨到第六集7.3%。



《7人的逃脱》和《The Penthouse》一样从企划阶段就确定是季播剧，目前第一季已拍摄完毕、将在11月播完，由吴俊赫单独执导的第二季将在明年3月与观众见面。《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。



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