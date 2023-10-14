签不到Lisa就换个人捧？YG最近力推的泰国籍练习生，韩网友：真的看不出是泰国人啊

BLACKPINK和YG娱乐合约到期，到现在为止仍为听到任何准确续约消息，牵动了无数人的心。

作为K-POP界的顶流，YG娱乐在打造BLACKPINK上可谓不遗余力，Jennie、Jisoo、Rosé和Lisa 四名成员也足够争气，人气突破亚洲走上世界，从去年下半年开始的世界巡演让全球粉丝见证了她们的人气和实力。只是四名成员和YG合约到期，到今日却依旧没有准确续约与否的消息传出，尤其是Lisa身价已过1000亿韩币，大多数人都在猜测双方合作可能到此为止。



而YG方面的动向似乎也侧面回应了诸多猜测，「大号」Hold不住，那就开始练「小号」吧，BLACKPINK的师妹团BABYMONSTER开始走进大众的视线。该团是YG娱乐继2016推出女团BLACKPINK后，时隔7年再推出的韩国女子偶像团体，由三位韩国籍成员Ahyeon、Haram、Rora，两位日本籍成员Ruka、Asa以及两位泰国籍成员Pharita、Chiquita、 组成，原本订在2023年9月出道，但YG娱乐透露爲了做出最佳的结果，将延期至11月出道。



7名年轻女孩各有各的魅力，但泰国籍成员Pharita吸引了更多人的关注，2005年出生的她在YG 2020年举办的公开试镜中以1226：1的竞争率强势加盟。Pharita 有著一张酷似韩国人的面孔，白皮肤、黑长发，很符合韩国人心目中的清纯女生、国民初恋的形象，再加上连声乐老师都大力夸奖的「极具天赋」的实力，也让她成为了YG娱乐继Lisa之后力捧的泰籍成员。





韩国网友们对Pharita的印象十分不错，「很期待她的未来」、「应该是第二个Lisa吧」、「如果不说她是泰国人的话，根本看不出来」等。



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