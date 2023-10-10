曝BLACKPINK Lisa身价以达1000亿，4成员关系大不如前：有人除了工作之外完全不提私事

韩娱圈营销大号博主李振浩关於BLACKPINK的一番言论又把团队推上舆论的风口浪尖。

前娱记出身的YouTube博主凭藉多年的工作经验和人脉在明星舆论方面有著不可小觑的影响力，他开设的YouTube频道「演艺后统领李振浩」经常曝光一些内幕消息，因准确度极高而经常被韩网报导。 日前他更新了一则名为「1000亿？ 让人起鸡皮疙瘩的Lisa身价，BLACKPINK完整体越走越远的理由」的影片，引起了粉丝和网友们的高度关注。



李振浩透露：「YG和（她们的）个人约基本上已经不可能了，站在YG立场来看，他们是全力投入到了BP的完整体活动上。 成员们之间的关系大不如前，有些成员除了工作上的事情之外，完全不会谈到自己的私事。」

李振浩还称有线报表示某位成员的父母正在和多位投资人洽谈，「YG和她们的个人合约实际上基本不可能了......」接著李振浩又谈到了粉丝和网友们非常关心的Lisa，「Lisa今后的动向很大，尤其是上过『疯马秀』之后.... 其实如果和YG续约的话，她不太可能会去出演那样的演出。 有传闻说Lisa接到了泰国企业500亿（韩币，下同）的提案，其实在国内Jennie、Jisoo和Rose关注度更好，但BLACKPINK能在全世界大火Lisa功不可没。 据我采访Lisa的身价已经超出500亿到了1000亿。 哪怕K-POP在全球人气火爆，但能在某一位成员身上下1-200亿的『赌注』，这种事情还是很少见的，这种情况下YG手中并没有能够挽留住Lisa的王牌。」



BLACKPINK於2016年8月出道，她们和YG娱乐是否续约还在商讨中，不过近段时间内不时有各种消息传出，韩媒曾爆料称Jennie和Jisoo将建立一人工作室，Lisa将签入新东家，YG均以「未定」回应。



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