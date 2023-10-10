BTS防弹少年团柾国直播吐苦水：我家住址都被曝光了，这就是我的宿命吧

私生饭们的恶劣行为惹恼了广大 ARMY。

前几日防弹少年团成员柾国在 weverse 上直播和粉丝们聊天，聊到了11月3日即将发行了SOLO专辑《GOLDEN》的话题，「已经有了〈SEVEN〉和〈3D〉，这次出来的专辑主题曲让我很累，但也可以说非常帅气，大家可以期待喔，我很有信心。」 一席话拉高了歌迷对他新专辑的期待值。

看到粉丝们不停刷版留言「我爱你」，柾国说道：「可能我更爱你们，我更爱ARMY吧。」 又有粉丝留言称：「好想和你一起喝 HIGHBALL（混合饮品的一种）啊！」柾国看到之后立即开玩笑回应：「想和我一起喝吗？ 要我告诉你地址吗？」 之后他略显无奈地继续表示：「你们都知道我家地址吧，都曝光过，YouTube 里都能搜到。」 因为私生饭，柾国的家住址造就被曝光过了，但他并不是很在意的样子，「但我并不在意，这就是我的宿命吧，我只会看著前方前进，朝著和 ARMY 们的未来奔跑，这些事情我要在意到什么时候呢...... 」

아미들과 미래만 보며 달려간다고,,이런 정국이를 더 사랑해주고 사랑해줘야지



나랑 마시고 싶어? 뭐 주소 불러줄까? 뭐 내 집 주소 다 알걸?다 올라와 있잖아 이미!ㅎㅎ내 주소 다 알잖아? 유튜브에 치면 다 나올걸? 라지만 난 신경 쓰지 않지,,나의 숙명이라 생각하며 나는 그냥 내 앞만… pic.twitter.com/qWEKn22CIo — 꾹이모나JungKook_ (@JJUNGKOOK_mona2) October 4, 2023

其实柾国并不是真的不在意吧，而是私生饭的恶劣行为不止一次发生已经令他精疲力尽，柾国无奈的言词听得粉丝们心疼又生气，纷纷留言：「私生饭不能称为粉丝」、「私生饭做个人吧」、「爱豆就不能有隐私吗」、「曝光家庭住址的行为太恶劣了」等。

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