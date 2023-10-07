爸爸在说话！《闪亮的西瓜》厉云穿越发现一切都颠覆，妈妈和「大婶」薛仁雅也有秘密（EP.3-4）

tvN月火剧《闪亮的西瓜》以趣味的剧本加上演员生动的演出，最新两集收视小幅度上涨，从3.1%、3.3%上涨到3.4%甚至是4.6%，显见好口碑逐渐传出。

《闪亮的西瓜》由收视保证、曾作《拥抱太阳的月亮》与《Kill Me Heal Me》的陈秀完所编剧，虽然是稍嫌「老哏」的穿越题材，但首两集以两个时空穿插的方式卖点关子增添趣味，最新三四集剧情也有意想不到的发展耐人寻味。而能获得好评，四位主演当然功不可没，厉云、崔显旭、薛仁雅与申银秀活泼真挚的演出非常受到观众欢迎。



第三、第四集剧情内容，河恩杰（厉云 饰）穿越到1995年不仅发现「同龄爸爸」河李灿（崔显旭 饰）会讲话，甚至还会唱歌！虽然经历一些波折，但总算是找到栖身之处住进曾祖母（高斗心 饰）经营的蜗牛家庭宿舍，和爸爸同寝。



爸爸能开口是值得兴奋的，但河恩杰无法接受爸爸的初恋竟是别人！而那人并非全然陌生人，是「大婶」、爷爷（千虎珍 饰）的女儿崔世京（李昭娟、薛仁雅 饰）！河恩杰便荒谬的一直喊同龄高中生「大婶」，弄得崔世京备感莫名其妙且不开心。河李灿和河恩杰轮流惹恼崔世京，就算组成乐队惊艳众人，崔世京仍对他们很倒胃口。



撇开崔世京的感受，河恩杰竟然能与爸爸河李灿携手站在台上表演，不仅河恩杰，观众同样百感交集、感动不已。爸爸竟然不是天生聋哑人，那他是为何而失去听力呢？河恩杰忽然察觉此行可能是给他机会阻止意外发生。



除了河李灿非天生聋人，崔世京与河恩杰妈妈尹清雅（徐令姬、申银秀 饰）竟然也有秘密，同样和身世有关，崔世京竟是爷爷出养予人？尹清雅家境竟不错，继母是理事长？这些要是河恩杰知道了，恐怕又要颠覆他所知的世界。



下集预告，恩杰开始想著保护爸爸，爸爸倒陷在青春期恋爱漩涡。单恋的崔世京远赴他乡留学，河李灿对尹清雅擅自转让票券让自己难堪很不谅解……



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