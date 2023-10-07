丁海寅重披药师服引发粉丝大喊「我不舒服〜」与粉丝共同回顾每部戏的重要道具，竟变成送礼大会！

拥有牛奶肌肤的演员丁海寅，10月7日晚间在TICC举办粉丝见面会，他透过照片以及道具分享，让大家再度回到他的作品中，也与大家畅谈他10年来的心路历程。

丁海寅穿著一身帅气白色外套登场，为大家演唱《D.P逃兵追缉令》的主题曲「Crazy」，也立即用中文与大家问候「很高兴见到你们」，更现场调查了一下，有没有2018年也来到这里参加他第一次粉丝见面会的粉丝们，看见很多粉丝举起手来，丁海寅也报以微微笑容。丁海寅也透露一到台湾放下了行李，就跑去购物了，店员一直认真服务，到结帐时才说出自己是他的粉丝，能这样在街头被粉丝认出，让他直呼很神奇。



丁海寅也透过许多照片与粉丝们分享他的「第一次」，包含他最近与任时完一起去旅行时第一次钓鱼，第一次到海外拍摄写真，第一天进入《雪降花》剧组拍摄，第一次出道剧《百年的新娘》时期的照片，也有拍《D.P逃兵追缉令》拍到笑不出来的照片。不管各时期的造型，粉丝们都说非常帅气。



除了照片，舞台上也出现了很多各电视剧中出线的关键道具，丁海寅一看到军靴与军服，立刻说「现在可不可以把军服丢掉了！」让现场笑声不断。更拿起他拍摄《Connect：连瞳》时不离身的眼罩，更分享当时因为必须戴著眼罩所以有时会有视差问题，需要时间来适应。接著他更拿出自己曾在《雪降花》中曾出现的关键纸飞机以及绷带，他也一一签名往台下丢，笑著说差点连军靴都丢下去了，瞬间变成了赠礼大会，丁海寅更贴心拿出其中一顶黑色帽子送给第一排的小妹妹。



丁海寅在先前访谈中提到自己选择作品时的方式，首先剧本要好读，容易让他完全消化并能够产生视觉画面感，这样也让他感觉自己能够胜任这角色，另一方面他会选择容易让观众们产生共鸣的角色。除了自己的意见也要跟公司开会讨论，读剧本时没办法预计能否走红，一切都是天意，《D.P逃兵追缉令》就是相当成功的作品，也是当时让他觉得不能不接拍的作品，接下来明年即将公开的电影《辣手神探2》他也相当期待观众们的反应。



丁海寅也坦言过了30多岁后明显感受到体力下滑，所以每天除了努力保持运动好习惯外，他还摄取非常多样的营养品，从各类维他命到乳酸菌与Omega3，希望自己保持最佳状态。而且长相童颜的他，坦言走红之前常被要求验身分证，现在他享受自己的童颜，也认为这是身为演员相当有优势的一点，能够让他的演员生涯更长久，他也希望接下来能够挑战自己从来没演绎过的浪漫喜剧。



丁海寅说，台北是比韩国更早举办粉丝见面会的地点，也是他生涯第一次，很难忘记也很有意义的一个地方，相隔五年再度回来，很幸福很感恩，他还在台上秀出了上一次的排字应援以及手幅，让大家感受到他的满满回忆。出道10年，感受到更多来自粉丝们的喜爱，也越来越觉得自己的说话以及行动必须更谨慎，以免造成不良影响。感谢一路走来支持自己的粉丝们，以及公司所有同仁，希望也能继续像现在一样拍摄作品，把有趣的作品带给大家，不让喜欢他的观众与粉丝们失望。



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