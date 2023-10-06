《偶然成为社长3》一口气公开3个预告！赵寅成不仅吃了韩孝周吃过的食物，还说：反正都是夫妻啊

救命，你俩再这样小编就要「造谣」说你们真的交往了！

tvN综艺《偶然成为社长3》中赵寅成和韩孝周再会，其实节目第二季中韩孝周就曾和金憓秀等人一同亮相过，这次再次登场的她迎来了更多的欢呼声，只因为最近火遍全网的《MOVING 异能》中她和「社长」赵寅成上演了一段迷倒观众的父母爱情。





即将於本月26日开播的《偶然成为社长3》中，车太铉和赵寅成在美国开起了韩国超市，韩孝周则再次作为兼职生出场。公开的预告片中，韩孝周刚走进超市，赵寅成就送上了比任何人都要热情的掌声，之后在告诉对方如何做事时也很有担当地表示「我来做吧」。 赵寅成和韩孝周不仅是演艺圈同事，也是认识多年的好友，既然来到朋友当老板的超市，韩孝周完全没把自己当外人，热情地为赵寅成拍照，两人相处自然的模样让人又联想到了《MOVING 异能》中他俩的罗曼史。

预告片中，「父母爱情」再现。 看到一大早就来上班还一直咳嗽的韩孝周，赵寅成一脸关切表情地问「昨晚睡得好吗」，顺手贴心地帮她拿下包包...... 吃饭的时候，盯著赵寅成吃东西的韩孝周说了一句：「那是我吃过的。」 没想到赵寅成想都没想就回答：「吃吧，怎样，反正是夫妻啊」，瞬间将两人的暧昧氛围拉到了极致！

真不是小编胡思乱想啊，他俩每次同框都自带粉红泡泡，太甜了！

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