九龙浦柳承龙接演《MOVING 异能》的原因就是葬礼大哭这场戏！「我想赌上我的演技生涯！」

被称之为「拥有怪物般演技的演员」，因《MOVING 异能》中的精湛演出而大受欢迎的柳承龙，日前在YT频道「by PDC」中由演员宋允儿进行访问，畅谈自己拍摄《MOVING 异能》的点滴。

柳承龙提到，在《MOVING 异能》开播时其实还在持续拍摄中，虽然会透过萤幕看影片，但因为是OTT所以没有太多实际感受（收视率），不过透过SNS的反应可以感觉人气上升。《MOVING 异能》描述许多隐藏自己超能力的孩子与他们的父母，一同面对巨大的危险威胁，在Disney+平台公开后人气爆棚，无论是剧情以及剧中演员们的话题性讨论度都非常高。



柳承龙也透露其实拍摄时分成A、B两个队伍进行，所以其实不知道彼此拍摄的内容，拍了10个月左右，透过播出大家也确认了各自的演技实力。柳承龙也说许多演员们来电慰问他「辛苦了」，而与他同团队拍摄的部分，虽然大家每天装扮得血肉模糊，不过也没人喊累，虽然身体上辛苦，但拍摄时感觉很有意思。



柳承龙也特别提到他与金成均拍摄在下水道中对打的戏码，虽然是冬天，把水温加热了，但这场戏依旧拍了4天之久。并且不为人知的是，往后倒的时候水会灌进鼻孔里，所以柳承龙在鼻孔塞了棉花来吸水，为了不被镜头拍到，还特别塞得很深，没想到一听到导演「卡」就全部都吐了出来。柳承龙还笑说他高三与国三的儿子看了《MOVING 异能》后，个性变得很善良，看爸爸的眼神也不一样了，充满尊敬！



看过《MOVING 异能》的人不可能忘记柳承龙在妻子葬礼上哭到找不到方向的名场面，他表示自己曾经拍了满多哭戏，也担心呜咽的哭戏极大化的演出时，表情其实看起来都一样，只有他知道每一场戏所放的感情有多少。原本下定决心暂时先不拍摄有哭戏作品的他，却在此时收到了《MOVING 异能》的剧本，这让柳承龙决定为了这场戏接演《MOVING 异能》，赌上自己的演技生涯。



这场前所未有的哭戏，柳承龙说拍摄时不断被延迟，而他期待著拍摄这场戏的心情也不断累积著，不过当他拍完了所有与郭善英的剧情，终於必须面对这场葬礼时，他的情绪更随著剧情累积到最高点。柳承龙更透露剧本中只写了「哭」，但他与导演讨论，如果能由工作人员拿著写上太太名字的丧主服装给他，更加令人揪心。而他换裤子时被军靴卡住，也意味著那双靴子间接让妻子与女儿陷入危险。他也罕见提到自己的姐姐与姐夫在10年前陆续离式，钢铁般的父亲仍然哭得像个迷路的孩子，那个样子令他难以忘怀，也让柳承龙的演出更加触动人心。



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