巴黎时装周上Jennie和天王Usher并肩看秀！Usher邀请她参加2024年「超级碗」演出

BLACKPINK Jennie 亮相Chanel 2024春夏大秀，和天王Usher坐在第一排看秀。

素有「人间Chane」之称的Jennie闪耀巴黎时装周，出席Chane S/S24时装展时吸引无数目光，看秀的同时Jennie也不忘和身边的艺人明星们互动，聊得热火朝天，尤其是她和Usher同框的画面引来更多的关注。

Usher和Jennie坐第一排一起看秀，两人不仅开心畅聊，还拿出手机自拍，关系看起来很不错。 其实去年11月BLACKPINK在美国亚特兰大举办巡回演唱会时，Usher就被拍到去看了演出，经过韩媒的报导后，网友们直呼是「神奇的联动」。而今年5月的MET GALA晚会上Jennie也曾和Usher并肩而坐，时隔5个月两人又见面了。



Jennie’s seat next to Usher’s from Metgala to Chanel friend pic.twitter.com/YZSSeOgKWL — fa moe (@etherealfamoe) October 3, 2023

当天秀场上Usher还邀请Jennie参加自己2024年在「Super Bowl超级碗」中的演出，对此丝们的反应非常积极。



jennie & usher at the chanel ss24 show in paris!#JENNIExCHANELSS24 pic.twitter.com/Mgn2TssPEX — (@jenniesrenes) October 3, 2023

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