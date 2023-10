巴黎时装周上Jennie和天王Usher并肩看秀！Usher邀请她参加2024年「超级碗」演出

BLACKPINK Jennie 亮相Chanel 2024春夏大秀,和天王Usher坐在第一排看秀。

素有「人间Chane」之称的Jennie闪耀巴黎时装周,出席Chane S/S24时装展时吸引无数目光,看秀的同时Jennie也不忘和身边的艺人明星们互动,聊得热火朝天,尤其是她和Usher同框的画面引来更多的关注。

Usher和Jennie坐第一排一起看秀,两人不仅开心畅聊,还拿出手机自拍,关系看起来很不错。 其实去年11月BLACKPINK在美国亚特兰大举办巡回演唱会时,Usher就被拍到去看了演出,经过韩媒的报导后,网友们直呼是「神奇的联动」。而今年5月的MET GALA晚会上Jennie也曾和Usher并肩而坐,时隔5个月两人又见面了。



collab with jennie when @Usher pic.twitter.com/W4mEbUbIwm

Jennie’s seat next to Usher’s from Metgala to Chanel friend pic.twitter.com/YZSSeOgKWL