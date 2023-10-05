巴黎秀场上女神们的「战衣」！冻龄女神润娥 vs 性感美神MOMO vs 人间芭比张员瑛

这次的MIUMIU秀场上，少女时代润娥、TWICE MOMO和IVE张员瑛大放异彩，各有各的美！

作为二代女团中的佼佼者，润娥出道这么多年一直维持著好身材和高颜值，本次亮相MIUMIU大秀，她选择了今年超流行的「美拉德风」，焦糖色调的套装烘托出早秋的氛围，温暖且雅致，沉稳且内敛，如同润娥本人一样，出道多年早就练就了稳重的气质。



人气女团TWICE MOMO的登场也惊艳了所有人，当甜美女爱豆穿上紧身针织连衣短裙，勾勒出了性感身型，露出修长漫画美腿，再配上酷飒短发，完全就是机械AI女战神啊，自带超厉害的特工feel。



231003 PARIS FASHION WEEK



미우미우 miu miu



모모 트와이스 MOMO TWICE pic.twitter.com/WgU8lvL9HQ — 링링링 (@Ringx3_) October 3, 2023

미우미우 윤아 모모 투샷 미틴 !!!! pic.twitter.com/tbxcXnPrlg — 화수은화 (@SNSD_0805) October 3, 2023

当代顶流张员瑛一如即往的是娇美千金风格，粗花呢短裙套装秀出逆天大长腿，黑亮的长卷发自然地散在胸前，娇俏甜美又温柔，妥妥人间芭比即视感！



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