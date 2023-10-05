巴黎時裝周上Jennie和天王Usher並肩看秀！Usher邀請她參加2024年「超級碗」演出

BLACKPINK Jennie 亮相Chanel 2024春夏大秀，和天王Usher坐在第一排看秀。

素有「人間Chane」之稱的Jennie閃耀巴黎時裝周，出席Chane S/S24時裝展時吸引無數目光，看秀的同時Jennie也不忘和身邊的藝人明星們互動，聊得熱火朝天，尤其是她和Usher同框的畫面引來更多的關注。

Usher和Jennie坐第一排一起看秀，兩人不僅開心暢聊，還拿出手機自拍，關係看起來很不錯。 其實去年11月BLACKPINK在美國亞特蘭大舉辦巡迴演唱會時，Usher就被拍到去看了演出，經過韓媒的報導後，網友們直呼是「神奇的聯動」。而今年5月的MET GALA晚會上Jennie也曾和Usher並肩而坐，時隔5個月兩人又見面了。



Jennie’s seat next to Usher’s from Metgala to Chanel friend pic.twitter.com/YZSSeOgKWL — fa moe (@etherealfamoe) October 3, 2023

當天秀場上Usher還邀請Jennie參加自己2024年在「Super Bowl超級碗」中的演出，對此絲們的反應非常積極。



jennie & usher at the chanel ss24 show in paris!#JENNIExCHANELSS24 pic.twitter.com/Mgn2TssPEX — (@jenniesrenes) October 3, 2023

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