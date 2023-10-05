曝BLACKPINK Jennie将常驻综艺《公寓404》，期待与刘在锡再合作

结束BLACKPINK世界巡演的Jennie近期投入到了自己的个人活动中。

据韩媒《体育朝鲜》独家报导称，Jennie将加盟tvN新综艺《公寓404》（暂定名），这是一档以公寓为背景的真人秀。新综艺的PD为郑哲民，他和Jennie在「24小时乡村神秘惊险」综艺《谜追里 8-1000》中有过合作，节目最高收视达3.5%。郑哲民PD是引领《RUNNING MAN》复兴的代表PD中的一人，在转入CJ ENM旗下之后又成功打造出了《第六感》、《SKIP》等节目，业务能力一流。



近两年里Jennie的工作重心一直都是BLACKPINK团队活动，这次作为常驻嘉宾亮相《公寓404》让人十分期待再次看到她的综艺面貌，在娱乐圈已经游刃有余的她又会给观众们带来哪些惊喜呢？

不仅如此，作为郑哲民PD御用MC的刘在锡，观众们也很期盼他和Jennie的碰面，两人也曾在《谜追里 8-1000》中有过精彩互动，当时刘在锡就很照顾Jennie。 现在一个是顶流爱豆，一个是国民MC，睽违5年，顶峰相见的两人又会擦出怎样的综艺火花呢？



此外，《公寓404》目前正在邀请嘉宾，预计明年上半年播出。

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