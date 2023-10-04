《爸爸！我们去哪里？》居然是10年前的综艺？「小哭包」民国今年都上大学了，考入美国名校电影制作系

韩国主持人金圣柱和儿子金民国亮相《爸爸！我们去哪里？》时的模样还历历在目，一转眼民国居然是大学生了！

《爸爸！我们去哪里？》第一季中MC金圣柱的儿子民国当时还是个爱哭鬼，第一集就因为抽到了坏房子而大哭不止。 节目结束后，民国经常在IG上分享自己的私照，每一次晒照都能引发不少评论，大家都表示「不知不觉间孩子就长大了」。



只是我们从来没想过时间竟然过得这样快，有网友在IG上透露：「祝贺Jaden Kim考入纽约大学电影制作系」，并公开了照片，Jaden Kim就是民国，照片上还有纽约大学的LOGO。 2004年出生的民国今年已经20岁了，并在去年参加了大学修能考试。

今年3月，民国还在个人IG上公开了印有首尔地方兵务厅字样的照片，当时就引发了「他是否要入伍服役」的猜测。 而在去年7月，民国还参加了爸爸主持的《蒙面歌王》，一度引爆热议，小朋友真的长大了！



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