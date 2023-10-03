「国民妖精」李孝利时隔6年要回归啦！新歌〈帽T与短裤〉复刻造型2006年发行的〈Depth〉

李孝利今年2月加入了音乐人丈夫李尚顺所属的经纪公司Antenna，也和老朋友刘在锡成为同门，本月确定要在新公司首度发行歌曲，是睽违6年后的Solo回归！

Antenna今（3）宣布李孝利将在12日发行数位单曲〈HOODIE E BANBAJI〉（후디에 반바지，帽T与短裤），「李孝利将展现即使时代改变，她也不会改变的独特魅力」。



这是李孝利自2017年发行的正规专辑《Black》之后，睽违6年再次发行Solo新歌，而这期间她曾组限定团SSAK3、退货远征队，在歌谣界同样带来旋风，近期在综艺节目《唱跳歌手流浪团》带来多首经典歌曲亦相当受欢迎，频频掀起观众回忆杀。



Antenna昨（2）日其实已公开〈HOODIE E BANBAJI〉预告片，影片中李孝利画著烟熏妆，如同歌名穿著连帽外套与短裤一深黑登场，网友一看就想起她2006年发行的〈Depth〉造型，笑称她是不是时隔20年终於要实现嘻哈梦了。许多网友都相当期待她这位女王的归来，其中还有人察觉她近期的打扮常常就是帽T加上短裤，根本就是在剧透了呢！



李孝利新歌〈HOODIE E BANBAJI〉就在12日韩国时间晚间6点（港台时间下午５点）於各大音源网站公开。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻