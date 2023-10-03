BLACKPINK Lisa妈妈现身力挺疯马秀，疑不堪网友炮轰关闭IG帐户

BLACKPINK Lisa的妈妈在女儿的「疯马秀」表演引起的评论风暴后删除了她的IG帐户，疑似是无法忍受网友的攻击。

近日，有粉丝们注意到Lisa的妈妈最近在没有任何通知地情况下删除了她拥有70万粉丝的IG帐户，这让网友们感到震惊，他们纷纷猜测到底是什么原因让Lisa妈妈删除了帐户。



la mama de lisa ya se va despues de ver a lisa en el crazy horsepic.twitter.com/i5sM8o2GCi — jay (@rosieIovey) September 30, 2023

#LISA volará a París junto a su mamá pic.twitter.com/57w1Btz4mz — BLACKPINK MÉXICO UNIÓN (@BLACKPINKMXCO) September 24, 2023

这几日Lisa妈妈和其他家人遭到了大量的仇恨评论攻击。 一些网友指出，这种持续的仇恨运动可能是导致Lisa妈妈突然停用帐户的主要原因。另一方面，大多数粉丝推测，最近关於Lisa在巴黎「疯马秀」表演的争议可能也是她删除帐户的原因之一。 Lisa妈妈一直是支持女儿的前线人员，即使外界争议不断，她也没有错过女儿在巴黎的爆满演出。



Lisa妈妈删除IG帐号这让许多粉丝感到非常难过，因为他们再也看不到Lisa私下的日常生活了。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻