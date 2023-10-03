BLACKPINK Lisa媽媽現身力挺瘋馬秀，疑不堪網友砲轟關閉IG帳戶

BLACKPINK Lisa的媽媽在女兒的「瘋馬秀」表演引起的評論風暴後刪除了她的IG帳戶，疑似是無法忍受網友的攻擊。

近日，有粉絲們注意到Lisa的媽媽最近在沒有任何通知地情況下刪除了她擁有70萬粉絲的IG帳戶，這讓網友們感到震驚，他們紛紛猜測到底是什麼原因讓Lisa媽媽刪除了帳戶。



la mama de lisa ya se va despues de ver a lisa en el crazy horsepic.twitter.com/i5sM8o2GCi — jay (@rosieIovey) September 30, 2023

#LISA volará a París junto a su mamá pic.twitter.com/57w1Btz4mz — BLACKPINK MÉXICO UNIÓN (@BLACKPINKMXCO) September 24, 2023

這幾日Lisa媽媽和其他家人遭到了大量的仇恨評論攻擊。 一些網友指出，這種持續的仇恨運動可能是導致Lisa媽媽突然停用帳戶的主要原因。另一方面，大多數粉絲推測，最近關於Lisa在巴黎「瘋馬秀」表演的爭議可能也是她刪除帳戶的原因之一。 Lisa媽媽一直是支持女兒的前線人員，即使外界爭議不斷，她也沒有錯過女兒在巴黎的爆滿演出。



Lisa媽媽刪除IG帳號這讓許多粉絲感到非常難過，因為他們再也看不到Lisa私下的日常生活了。

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