张员瑛一早出国赴巴黎看秀！妹妹头浏海+长直发美到冲上热搜：又创造了传奇级美照

是谁靠一个发型就登上热搜？ 喔，是IVE的张员瑛啊！

今日（2日），为出席法国巴黎时装周，张员瑛经由仁川机场出国，一亮相就赢得阵阵赞美声，换了新发型的她根本就是行走的芭比。 前不久刚刚以金发惊艳众人的她又换了新发型，深栗色妹妹头刘海搭配长直发，尤其是发丝的光泽，闪闪发亮又柔顺，让长直发看起来更加高级。



张员瑛的妹妹头刘海不仅让脸型显得更加小巧立体，还突出了五官的精致，柔顺到发亮的发色也让肤色更显透亮白皙，再搭配高领衫+格纹外套、短裙，早秋氛围感拉满。



오늘 원영이 ㅈㄴ 사랑스럽다.......

걍 애기됨......pic.twitter.com/PVOD8GDo20 — 공일 (@wymypuppy) October 1, 2023

张员瑛靠妹妹头刘海火速登上热搜，引来了广大网友和粉丝的围观和留言，大家纷纷评论：「长直发不是张员瑛的舒适区而是统治区」、「我更喜欢她有刘海的样子」、「疯了，怎么会有人长这样」、「任何造型她都好适合啊，怎么会有这么美的人」、「一早就看到这么可爱的人，连心情都变好了」、「公主公主公主」、 「她就是真公主吧」等。

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