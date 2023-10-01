《7人的逃脱》编剧太疯！幻想神兽出场、狸猫换太子围剿恶人，严基俊角色果然是蓄力复仇的他！（EP.5）

这一集脑洞实在是太大了！能在现代背景的韩剧里看到XX、XX和XXX（避免爆雷），真的只有金顺玉了吧XD

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，上周五播出第5集。



*以下包含《7人的逃脱》第5集关键剧情！



假死与掉包

方七星坠桥后竟然没死，拜托黄专务把他弄出医院。 与此同时，姜杞卓在狱中故意烫伤李辉昭、把他送去医院急救，趁机和方七星对调。 姜杞卓把方七星的100亿韩元转交给李辉昭，叫他务必复仇。



方七星以「毁容变声李辉昭」身份在狱中生活5年，同一时期李辉昭整形换脸并改名Matthew・李，成为韩国最大通讯软体公司Tiki Taka的会长，还签约韩莫内担任代言人。



被诅咒的岛

5年后小铃铛忌日这一天，Tiki Taka在济州岛举办幸运用户活动，把韩莫内等当年迫害多美的33人聚到一起。 Matthew在饮料和泳池水中下药，令众人在亢奋状态下一起溺死了「红字」频道主朱用株。

为掩饰罪行，一行人搭船去荒岛抛尸，却在这里见到更多离奇之物：极光、独角兽、吸血蝙蝠洞、山崩、巨型野猪，还有发光但有剧毒的植物。 这些人慌不择路、为逃生不惜拉别人当替死鬼，Matthew则在幕后注视著这一切。临近崩溃之际，一个神秘黑衣男出现在大家面前。



下集预告中，这群人得知只有7人能活著离开这个岛。 神秘人在各处留下文字「小铃铛生母琴罗熙」「小铃铛取名人闵道赫」，韩莫奈惊恐地认为这是方多美的诅咒，Matthew则如约来到琴罗熙面前。Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台 上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。



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