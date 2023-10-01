黄金歌单全都唱！韩系「美声小王子」金在焕来台会粉丝 大展实力被喻为韩版「行走的CD」！

韩系「美声小王子」金在焕，在乐坛被形容「同时能一边跳舞，一边飙高音」的歌手，金在焕终於在中秋连假之际，来到台北举办「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」了！好阵子没来台北的他，前天近傍晚才下榻饭店，没做太多休息，金在焕心心念念都是粉丝与今天见面会的事，带著期待与小小紧张的心情，金在焕用中文抢先跟大家问候：「大家好，我是金在焕，我是歌手！」

金在焕宠粉这件事颇具盛名，从「PRODUCE 101（2）」比赛至今，大批粉丝早已不把他当成偶像，而是视为家人般支持，这次难得在中秋连假飞来台北举办见面会，不但被WIN:D觉得是象徵「团圆」之美意外，重视家人的他，看到大家都遵守约定前来「团圆」，而且许多粉丝都是老面孔，让金在焕顿时感性起来，一连几次深深的表达谢意。能够拥有这么多的祝福，金在焕说：「大家好！我真的好久没有来台北了，原来在台北等我的粉丝有这么多，我以为你们忘了我，没有忘了我吧？这是我在台北的第一场粉丝见面会，可以在台北见到粉丝真的非常感动！」



为了这次见面会，金在焕不但准备了不少精彩内容，也大方分享许多点滴，希望透过这次聚会，能让粉丝多更亲近，他表示近期不仅参加了音乐节目，还担任选秀节目的导师，展现出非常温暖前辈模样，曾经也是选秀节目出身的他，提到：「我曾经也是参加选秀节目的，现在能坐在导师的位子上，其实觉得很新鲜，也想起了出道时的模样。」歌单上，他也特别准备了不少又跳、又跳的歌曲，首首都是一气呵成、中气十足，完美印证了「同时能一边跳舞，一边飙高音」的扎实实力，让所有WIN:D听觉、视觉都超享受，曲目包括「Spring Breeze」、「Love You Still」、「Designer」、「BACK THEN」、「Sleep」、「My Star」、「OASIS」、「Someday」、「Snail」，以及安可曲「My Ocean」与「Lucky！」，一次带来多首好歌，让台下粉丝都深深觉得，今年中秋因为有「美声小王子」的陪伴而超级幸福！



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