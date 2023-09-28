「你就是你，放开心胸去爱」李泳知来台湾选唱〈玫瑰少年〉！网敲碗与蔡依林合作

韩国大势饶舌歌手李泳知26、27日在台湾开唱，不是选唱其他来台歌手经常挑战的周兴哲或韦礼安，而是蔡依林，歌曲还是具社会议题的〈玫瑰少年〉，感动不少粉丝。

据‎台湾《GQ》访问，李泳知收到了许多推荐曲，但在细品蔡依林〈玫瑰少年〉翻译过的歌词后，深感歌词相当有意义，采访中谈到「你不要管你是什么性向，你就是你，每一种爱都是一样的」、「人与人之间相爱不该有任何的指责，从小的时候就觉得不管是同性之间的爱，或是年龄差距很多的爱，这都是理所当然的事情」、「就像〈玫瑰少年〉的歌词一样，希望大家不要有所畏惧，放开心胸去爱！」。



蔡依林〈玫瑰少年〉主旨是「Love your body」、「尊重身体的直觉反应」，是以台湾知名的「叶永鋕事件」为灵感――国中少年叶永鋕因性别气质遭受排挤，在学校不幸身亡――〈玫瑰少年〉传达出来的议题不仅在LGBTQ（同志团体）中受到欢迎，在整个华语乐坛反响都相当大，更获得金曲奖第30届金曲奖年度歌曲奖。



李泳知特地选唱〈玫瑰少年〉，无论是现场粉丝或是事后看见影片的网友，都赞赏李泳知的真诚学习与心意！更敲碗她能与蔡依林合作！也有人提出「泳知唱永鋕」，名字谐音的叶永鋕、李泳知，这样的相遇非常美好。

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