《盗贼之歌》金南佶自认「人生作」是这一部！「正因为有它，才能遇见其他作品」

「宇宙最强演员」金南佶来了！不晓得什么时候可以再看到他拍爱情剧～（很想看）

由金南佶等主演的Netflix原创剧《盗贼之歌》已於上周五（22日）公开。该部作品以1920年代为背景，描述在动荡的日本殖民时期，人们因各自不同的故事走向无法无天的土地「间岛」，为守护家园而团结一致的故事。

金南佶勤跑宣传，也登上时尚杂志《Allure》10月号，以平时很少穿、及自己想穿的衣服为主，进行画报拍摄，想向大家展现全新面貌。

不只如此，金南佶还升级并更新自己的履历：虽然昵称有很多，但他觉得「宇宙最强演员」最适合自己；擅长许多题材的他，还是觉得「浪漫爱情喜剧」是自己最有信心的；如果没有当演员，他觉得自己应该会成为运动选手，因为他很喜欢运动；可以「救活」过去所饰演的角色的话，他想救活《善德女王》毗昙和《Island》般，因为这两个角色经历了太多艰难的时光，他想用这两个角色上演不一样的故事。

另外，演活许多角色的金南佶，自认「人生作」为《无赖汉》，这是他与全道嬿在2015年合作的电影。金南佶认为自己的演艺生涯是以《无赖汉》为分界线，演完《无赖汉》后，他的许多疑问以及对自身的好奇，都通过这部作品得到解答。虽然要不断更新「人生作」，但目前在他心中的第一名是《无赖汉》：「其他作品不要太伤心，因为有《无赖汉》我才会遇见你们（笑）」。

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