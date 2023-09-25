南柱赫、刘智泰、李浚赫新剧《非法正义》首波预告公开！南朋友化身「暗黑英雄」打击犯罪实现私刑正义

【11月新剧．影片】三大男神级人物的同框，南柱赫在预告里面真的是太帅气啦～！

Disney+ 即将在11月初上线的人气漫改剧《非法正义》（Vigilante）公开了首波预告，这部韩剧也是继热门韩剧《MOVING 异能》之后，平台主推的新剧项目。



本剧讲述白天是维护法律的模范警校大学生金智勇（南柱赫 饰），晚上变身为「Vigilante」直接审判逃避法网的罪犯，和因各自不同目的接近他的人之间，互相碰撞并展开激烈对抗的动作惊悚剧。



▼首波预告，警校生晚上化身为私刑正义的使者「Vigilante」，暗黑中的英雄，展现压倒性的存在感，真诚却也极度疯狂，官方也确定在11月8日正式上线首播。



【人物简介】

▼南柱赫饰演警校大学生「金智勇」，也是在夜晚实现私刑正义的暗黑英雄「Vigilante」，带著寻找父母仇人的想法进入警校，每个周末都会去「审判」流窜於社会的罪犯。



▼刘智泰饰演广域搜查队搜查组长「赵宪」，是从警校时期就备受瞩目的人才，被称为「体能怪物」。



▼李浚赫饰演DK集团副会长「赵江旭」，将金智勇打造成为「真英雄」的设计者。幼时看过《饥渴诱罪侠》后梦想成为真正的英雄，但与现实产生了碰撞，尽管如此，经过缜密的设计仍然打造出了「Vigilante」。



▼金素辰饰演追踪「Vigilante」事件的节目记者「崔美丽」，虽然是为了自己的名声才开始报导此事件，但她也对新闻工作抱持著坚定的信念。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻