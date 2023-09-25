《瓜瓜豆豆》李光洙、金宇彬、D.O.、金基邦接管农村！要在500坪的田地种农作物，4人却什么都不懂 XD

罗PD新综艺《种瓜得瓜种豆得豆》（简称《瓜瓜豆豆》），以愉快的纪录片形式，展现好友们在农村耕种一小块土地期间所发生的趣事。

特别是预告「不懂农事」的李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦横冲直撞的农村生活，吸引大家的关注 XD



第2版预告中，包含对农事一无所知的「新手农夫们」，甚至没有摄影导演跟随，是由新人PD和作家进行拍摄，怎么看起来有点混乱（笑）！在面积达500坪的广阔的田地上，四人发出哀嚎声的工作、干净利落的料理手艺、吃播声音、充满幸福声音的田地度假（田地和度假的总和）、在亲切的村庄相遇的新缘分等等各种的瞬间。四位挚友聚在一起，感觉做什么事都非常搞笑和快乐啊！



另外，听到 CCTV 拍到獐子的消息后，李光洙欣慰地说：「我挺满足的！感觉獐子认可我们这块田地了！」还和和金宇彬开心击掌，李光洙又问：「獐子吃了什么？我再种多一点！」期待10月13日首播。



公开的两版海报中，以旱地为背景的主海报虽然是新手农民，但让人期待对旱地工作真心的四个人的活跃表现；另一张则是在村庄照相馆拍摄，看似微妙不舒服的姿势和尴尬的表情，很想看这个的拍摄花絮呢！



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