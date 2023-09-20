剧情比《Penthouse》更疯狂！《7人的逃脱》全员都是反派， 狗血剧爱好者一定不能错过～！

复仇韩剧《7人的逃脱》终於首播啦！该剧讲述一名少女无故失踪后，与她有所牵连的七名恶棍被卷入难以想像的生存争斗相互厮杀，一场地狱般的死亡游戏正式展开。

不知道大家有没有追起来了呢？身为狗血剧爱好者的小编当然是马上开箱，毕竟平常上班上课压力大，得看一些疯狂的韩剧来纾压一下 XD 接下来就要来跟大家分享一下《7人的逃脱》的看点啦！



「复仇剧」绝对强者！《The Penthouse》金顺玉作家＆朱东民导演强烈回归！

《7人的逃脱》是金顺玉作家＆朱东民导演继《皇后的品格》＆《The Penthouse》系列之后再次携手合作。而「狗血剧教母」金顺玉作家坚定地构建自己的世界观，果然...前2集的剧情就非常「疯狂」，像是在教室生孩子、生孩子隔天竟然还去参加试镜、为了拿到资金揍自己女儿等，让人更加期待之后会有什么引起轰动的剧情呢！



历代级演员阵容！严基俊、黄正音、李侑菲、尹钟焄、申恩庆等人变身超级反派！

目前公开的角色，一个比一个还要坏，而且方多美（郑拉尔 饰）与这些人都有所牵连，她是怎样消失的呢？「LH媒体的代表」琴罗熙（黄正音 饰）为了取得制作电视剧的资金，找回15年前被她遗弃的女儿方多美，爲了实现目标，无时无可都可以「变脸」，时而开心、时而暴躁大喊，佩服她的角色消化能力啊！「偶像志愿生」韩莫奈（李侑菲 饰）为了上位，每步都是精心设计过的，甚至还提前找好「替罪羊」方多美，剪了一样的短发、戴相同的帽子等，李侑菲也透露：「随著每集的出现，请留韩莫奈在说什么谎话。」



而「樱桃娱乐」的代表梁进谋（尹钟焄 饰）拥有无尽欲望，擅於污蔑、制造假新闻，屋哩「病弱性感」的河尹哲医生怎么变怎么坏啦！之前在澡堂帮人家搓澡的姜玛莉这次身份大变，饰演妇产科医生「车主兰」，与方会长（李德华 饰）在一起但实际是爱著他的钱，在方多美出现后让她有了坏想法。很期待之后严基俊的登场啊～



「K」到底是何方神圣？会是幕后大BOSS吗？

感觉所有人都对「K」非常恭敬！他做了浮夸的指甲、手上戴著金戒指，开著跑车在酒店门口和高中生接吻，韩莫奈似乎就是怀著他的孩子，而梁进谋还一直帮「K」善后。还有方会长（李德华 饰）见面的人似乎也是「K」，这个人还丢了「都市开发计画书」给方会长，他到底拥有多大的力量呢？



Viu Original 原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》将於9月15日起逢星期五、六晚上在‎「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可免费收看Viu Original原创剧《无用的谎言》、《优雅的帝国》、《残酷的实习生》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻