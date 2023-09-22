YG新女团出道恐延期！BABYMONSTER难於9月内公开，继「BLACKPINK续约疑云」后连两日股价下跌

YG娱乐昨日被爆出只与BLACKPINK四成员之一成功续约，今日又有消息称原计划9月推出的新女团BABYMONSTER恐怕无法如期出道，令YG股价雪上加霜。

YG今年5月宣布BABYMONSTER最终出道组由5人改为7人（Ruka、Pharita、ASA、Ahyeon、Haram、Rora和Chiquita），承诺出道时间不会超过今年秋天。 7月又表示出道计划正在快速进行中，以9月发行爲目标加紧编舞和MV等后期制作。



这期间BABYMONSTER的YouTube频道已有311万订阅，出道先行曲《DREAM》也突破5千万播放次数，然而眼看9月快要结束，YG却再没有后续消息。



今日据韩媒，BABYMONSTER出道计划正在杨贤硕指挥下积极推进、已组建专项工作团队，但具体出道时间仍是未知数：原计划本月内，但为追求更高的完成度而推迟了出道时间。 据悉出道曲是强烈的Hip-Hop风格，YG工作人员们正在全力以赴投入歌曲制作工作，比以往任何时候都更加用心。



这不是YG第一次推迟艺人出道，之前WINNER、iKON、TREASURE都有相似经历，比预期出道时间晚几个月甚至一年都有。



不过，YG股价仍难免下跌趋势。 昨日有消息称YG与旗下招牌女团BLACKPINK续约不利，四名成员里只有rose成功续约，其余人气成员Lisa、Jennie、Jisoo均出走。 虽然YG立即发声表示仍在商议尚未确定，但股价在一天内暴跌13.28%，今日又继续下跌4.05%，以6.64万韩元收盘。



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