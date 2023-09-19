《走进你的时间》安孝燮谈「长发蓄胡造型」！本人表示不后悔，理解看过《想见你》的观众会感到惊慌

「韩版《想见你》」《走进你的时间》在本月初上线，不知道大家看完了没呢？
《走进你的时间》40多岁的南时宪与《想见你》40多岁「李子维」的时髦形象不同，留了长发和胡子，播出后网路上引发热烈讨论，部分观众之间出现否定的反应。
对此，安孝燮近日采访时表示：「我认为这是时宪想著自己40多岁之前是怎么活过来的，所以制作的服装，胡子留长了，皮肤也变得黯淡。他究竟能否过上完整的生活呢？为了救活和挽回珉周、俊熙，会不会完全把能量花在那里，没能打扮好自己？所以才选择这样的造型。」
他接著：「有些人将作品与原作相比较，也有些人感到惊讶，其实刚开始登场的时候应该很莫名其妙。我觉得如果看过原作的人可能会感到惊慌失措，但是我看完之后，也有过『原来是因爲这样才这样啊』，因爲确实有意图，所以一点后悔都没有。」同时感谢大家收看《走进你的时间》，并没有特别在意评论。
而《走进你的时间》讲述2023年的韩俊熙（全汝彬 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听著歌曲〈收集我的眼泪〉，意外灵魂穿越到1998年的权珉周（全汝彬 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权珉周的郑仁圭（姜勋 饰），展开三人之间的故事。
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