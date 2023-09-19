【韩网热帖】这四人同时参加面试，谁会被录取？任时完&李帝勋&尹斗俊&丁海寅

四人依次是：任时完、李帝勋、尹斗俊、丁海寅

韩国网友评论：

1. 这要看是什么面试了，如果我是社长就选尹斗俊，如果是选我妈的女婿，那就李帝勋

2. 究竟什么公司能同时吸引到这4个人，设定太超过了吧ᅮᅲ

3. 选任时完，因为感觉很聪明、会讲话

4. 丁海寅比较像社长儿子kk

5. 如果我是面试官会选丁海寅，但一般而言被选中的是尹斗俊kkk尹斗俊！每个人形象都很好，但尹斗俊感觉最会做事kkk

6. 感觉尹斗俊不管让他做什么工作都会二话不说开始做

7. 以我当面试官多年的经验，选李帝勋

8. 感觉李帝勋会把准备工作做得非常充分

9. 任时完会计组、李帝勋IR组or金融产业分析师、尹斗俊营业组、丁海寅人事组，面试岗位不一样嘛，都要录取

10. 尹斗俊100%会在营业组风生水起

11. 尹斗俊不仅工作能力强，社会生活也无师自通

12. 尹斗俊给人感觉是有人去抽烟他就跟著去、喝酒聚餐也跟著去、登山足球都有他份，即便公司没有要求这些

13. 尹斗俊是公司大叔和年轻男同事都会喜欢的形象，而且看起来很有野心kkk虽然李帝勋看起来工作能力最强，但尹斗俊擅长社内政治，能够高速晋升、获得所有人喜爱kkkk

14. 124都是职员感觉，尹斗俊是干部气质kkk

15. 李帝勋在我的新郎面试中被录取

出处：https://theqoo.net/square/2931595614

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