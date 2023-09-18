主宰MZ世代 韩国大势天才型RAPPER李泳知，今年10月九展举行首个香港专场

韩国人气节目《Show Me The Money》冠军Rapper、因韩综《虽然没准备什么菜》迅速成为MZ世代最红的全方位大势新星 Lee YoungJi 李泳知，被称为「天才型」艺人的她，从饶舌、唱跳、主持、YouTuber到综艺通通轻松驾驭，舞台上游刃有余的霸气饶舌，私下却率真且不顾形象，这股李泳知专属的反差萌魅力圈粉无数，瞬间成为年轻世代的焦点，人气高居不下！李泳知将带同全新巡回「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」来到香港， 演出将於2023年10月31日（星期二）於九龙湾国际展贸中心展贸厅2举行。全企位门票为港币 999起，於2023年9月27日（星期三）上午10时起经 www.cityline.com网站及购票热线+852 2111 5333公开发售。

Live Nation 会员可於2023年9月26日（星期二）上午10时至晚上11时59分优先购买门票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk。



关於 LEE YOUNGJI

2002年出生的李泳知，2019年在《高等Rapper3 》获胜成为「最年轻」的优胜者后成功开启星途，紧接著在《Show Me the Money 11》更是不负众望地打破规则写下「首位女冠军」纪录；她那藏不住光芒的综艺天赋，也令她在YouTube节目《虽然没准备什么菜》一炮而红，不仅赢来圈内好人缘，还让多位大明星敞开心房，BLACKPINK的Jisoo、BTS成员Jin、IVE安俞真、朴载范、TXT队长崔秀彬、泫雅等都是座上嘉宾。她亦有担任节目《Biong Biong地球娱乐室》固定成员，演出中她自爆向海关自称「文化总统」、与罗PD妙语如珠的爆点对话都让观众留下深刻印象，出道短短几年在歌手、演员、主持等多方发展均获得正面评价。此外，行善总是不落人后的李泳知从私下捐出比赛奖金、帮助受虐儿童等，暖心的无私行径让乡民们大赞「真的是天使」，这些零缺点的真性情很难让人不被圈粉！



回归歌手本业的李泳知今次将以「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」作首次亚巡，是此巡演以香港作为尾站，10月31号一同感受李泳知独树一格的巨星魅力。

LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’

日期：2023年10月31日（星期二）

时间：晚上8时

地点：九龙湾国际展贸中心展贸厅 2

票价：港币 1299（VIP）／999 全企位（＋手续费）

VIP 套票包括： 企位门票一张、演前Soundcheck Party、优先入场

Live Nation 会员优先购票：2023年9月26日（星期二）上午10时至晚上11时59分

公开售票：2023年9月27日（星期三）上午10时起

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