主宰MZ世代 韩国大势天才型RAPPER李泳知，今年10月九展举行首个香港专场

韩国人气节目《Show Me The Money》冠军Rapper、因韩综《虽然没准备什么菜》迅速成为MZ世代最红的全方位大势新星 Lee YoungJi 李泳知,被称为「天才型」艺人的她,从饶舌、唱跳、主持、YouTuber到综艺通通轻松驾驭,舞台上游刃有余的霸气饶舌,私下却率真且不顾形象,这股李泳知专属的反差萌魅力圈粉无数,瞬间成为年轻世代的焦点,人气高居不下!李泳知将带同全新巡回「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」来到香港, 演出将於2023年10月31日(星期二)於九龙湾国际展贸中心展贸厅2举行。全企位门票为港币 999起,於2023年9月27日(星期三)上午10时起经 www.cityline.com网站及购票热线+852 2111 5333公开发售。

Live Nation 会员可於2023年9月26日(星期二)上午10时至晚上11时59分优先购买门票。如欲成为会员或查询有关资讯,请浏览 www.livenation.hk。



关於 LEE YOUNGJI

2002年出生的李泳知,2019年在《高等Rapper3 》获胜成为「最年轻」的优胜者后成功开启星途,紧接著在《Show Me the Money 11》更是不负众望地打破规则写下「首位女冠军」纪录;她那藏不住光芒的综艺天赋,也令她在YouTube节目《虽然没准备什么菜》一炮而红,不仅赢来圈内好人缘,还让多位大明星敞开心房,BLACKPINK的Jisoo、BTS成员Jin、IVE安俞真、朴载范、TXT队长崔秀彬、泫雅等都是座上嘉宾。她亦有担任节目《Biong Biong地球娱乐室》固定成员,演出中她自爆向海关自称「文化总统」、与罗PD妙语如珠的爆点对话都让观众留下深刻印象,出道短短几年在歌手、演员、主持等多方发展均获得正面评价。此外,行善总是不落人后的李泳知从私下捐出比赛奖金、帮助受虐儿童等,暖心的无私行径让乡民们大赞「真的是天使」,这些零缺点的真性情很难让人不被圈粉!



回归歌手本业的李泳知今次将以「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」作首次亚巡,是此巡演以香港作为尾站,10月31号一同感受李泳知独树一格的巨星魅力。

LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’

日期:2023年10月31日(星期二)

时间:晚上8时

地点:九龙湾国际展贸中心展贸厅 2

票价:港币 1299(VIP)/999 全企位(+手续费)

VIP 套票包括: 企位门票一张、演前Soundcheck Party、优先入场

Live Nation 会员优先购票:2023年9月26日(星期二)上午10时至晚上11时59分

公开售票:2023年9月27日(星期三)上午10时起

www.livenation.hk|Facebook@Livenationhk| Instagram@Livenationhk

