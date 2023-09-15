【韩网热帖】彷佛K-POP之神暂时附身的2012年25岁G-Dragon的作品

BIGBANG队长G-Dragon（GD/权志龙）在25岁那年创作的作品包括：

《BLUE》



《BAD BOY》



《FANTASTIC BABY》



《MONSTER》



《ONE OF A KIND》



《CRAYON》



《Missing You》



《That XX》



韩国网友评论：

1. 天啊，这么多不同风格类型，居然是同一年写出来的？

2. 何止25岁，整个20代都在踏铡刀（*萨满巫师证明降神的仪式）

3. 20岁（虚岁）写出《谎言》《一天一天》已经是天才

4. 不论BIGBANG或SOLO，歌曲、舞台、所有一切都是another level

5. K-POP之神不是暂时附身而已kkk从出道就一直担任守护神的水准... 地缚灵来的;;;

6. 现在听也完全不过时，真的是天才

7. 刚刚检索了好几首歌，居然全都是GD作词作曲

8. 第一次看《Crayon》真心觉得这家伙是不是疯了（褒义）

9. 没错，这时期的专辑连收录曲都很棒

10. 包括编曲都是他本人真的太强...

11. 25岁的话，以现在基准是99年生... 真的疯了吧

12. GD在20代像牛一样工作，原来都是神灵附体

13. 不愧是明星们的明星...

14. 《FXXK IT》真心是名曲... 最近偶然听到还以为是新歌kkk

15. 《BLUE》每当寒冷季节来临时都会听

16. 第一次听到《BLUE》后一直在我的playlist里面

17. 全都听过，大发

18. 当时没觉得多厉害，现在看来真的是one and only

19. 志龙啊，我仍然在等你... 明年... 能来吗？

出处：https://theqoo.net/hot/2929819101

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