《走进你的时间》导演解密：剧名的意义、为什么是「27唱片行」、与台版的最大差异在此

翻拍自台湾《想见你》而掀起话题讨论的韩剧《走进你的时间》，自日前公开以来话题不断，导演金镇元也透露了许多大家所不知道的幕后小故事。

《走进你的时间》改编自台湾的人气电视剧《想见你》，剧情描述在一年前男友因空难离世的女子韩俊熙，对男友的思念让她像命运般地回到了1998年，进入了与她外型神似的女子权珉周的身体里，也遇见了长相与男友一模一样的男孩，展开了一场穿越时空了恋爱。不管是剧情设定与名场面运镜都与台版几乎一样，也因此受到许多观众们的比较。



#韩版韩文与英文剧名

台湾电视剧原著就是《想见你》（在韩国是以发音直译「상견니」，而没有传达出想见你的意思），英语则是「Someday or One Day」某一天，也表达著即使超越了时间也要再次见面，剧中主角们的愿望。在韩国翻拍消息一出，大家也关注著韩国剧名会是如何。



导演说明，当时有很多个剧名有待选择，而最后决定了一个符合穿越时空的爱情这主题的名字，英文的片名「A Time Called You」可解读为「名为你的时间」或是「时间呼唤著你」双重意义，於是最后选择这样的剧名。



#名场面与拍摄地点

台版《想见你》中有许多令人印象深刻并具有象徵性的名场面，而在《走进你的时间》中也有著类似的场景出现，让观众们有种熟悉感。导演提到了学校场景在中央高中拍摄，给人有种复古的时代感。女主角的家则是找了很久都没有合适的地点，甚至因此延后拍摄。而剧中重要的27唱片行，原本则是一位画家的工作室，对方欣然接受拍摄，甚至答应配合剧情重新装修。



而最令所有观众印象深刻的，应该就是男女主角在雨中奔跑的名场面，因为那也是男主角确认自己爱上女主角的一幕，甚至将她在雨中奔跑的背影画了下来。所以导演也找了许多场地，希望重现这一幕的美好。



#穿越神曲与「27唱片行」

台版《想见你》启用了1996年伍佰的「Last Dance」唤醒大家在那个年代的记忆，《走进你的时间》则选择以徐智源的「收集我的眼泪」来表达女主角的音乐取向，导演也表示想找出流传至今并且能够符合剧情的歌曲，在剧中也把原著唱片行的数字改为「27唱片行」，原因则是因西洋乐坛中有著27岁俱乐部，许多知名歌手都在27岁时离世，但也象徵著这些歌手人虽然离开但音乐却永远流传。徐智源也是仅活了短短19年，在1996年以轻生结束了生命，在本剧设定的背景虽是1998年，仍选择了这首歌曲，甚至也流传至今。甚至导演也为每个角色选了经典曲目，大家可以在每一集的片尾听到许多首切合本剧剧情的怀旧歌曲。



#记忆的房间

与台版不同之处，导演希望在《走进你的时间》中把这个珉周与俊熙互通的空间，设计成隧道的概念。概念上时空的穿越延续了过往与现在，珉周遭遇事故地点也在隧道，俊熙穿越时也经过隧道，以及教室的走廊等等，都带有隧道的概念，但导演希望是没有尽头的隧道。



#反派角色的设定

这应该是韩版与台版最大的不同之处，也让曾经看过《想见你》的观众们在收看时感觉到较大的反转。导演也大赞饰演这位演员闵镇雄，在剧情初期是一位幽默风趣的朋友，最后暴露了真实身分令人相当讶异。



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