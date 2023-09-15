赠票：电影《职场新仔》 香港场！由冠军网漫《新入社员》改编

🎬《职场新仔》电影根据韩国人气网络小说和得奖网络漫画改编，讲述大学毕业小鲜肉于盛贤（文志溶饰）初出茅庐，非常紧张工作表现，渴望取悦顶头上司金钟灿（权赫饰）．．．

但上司要求严格，唯有更加努力博得青睐。精诚所至，金石为开，上司最后深受感动，并帮助他事业上扶摇直上。于盛贤除了是职场新丁同样是母胎单身，到底办公室恋情最后结局如何...

📣 KSD的IG现送出《职场新仔》香港特别场15套(共30张) 门票给大家。

(1) 加我们为你的 *LINE好友 (@349mlomm)

按这加LINE好友

*韩星网LINE官方帐号将会有更多与大家的互动及优惠提供

(2) ☛ 请到活动的IG页面@一位你想与他一起看《职场新仔》的朋友，并留言你喜欢BL剧的原因

活动由今日开始至9.17日下午15:00截止，9.18日公布。KSD会於IG私讯得票者。敬请注意！

* 此活动仅限香港及澳门居

《职场新仔》特别场：

日期：2023年9月19日（星期二）

时间：晚上七时四十分 7:40pm

地点： K11 Arthouse

主演:

文志溶《再一次来找我》;

权赫《24小时救参行动》

崔时勋 (TRIPLEME成员)《单身即地狱》

导演：金赵光寿《同一天台上》《两个婚礼一个葬礼》

发行 ：万基娱乐

ℹ️ 得票者需於当日向在场工作人员以个人资料领取门票。

ℹ️ 门票不得再转售或炒卖

ℹ️ 韩星网及演唱会主办保留修改及更动是此活动之权利

本页图源：万基娱乐提供

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻