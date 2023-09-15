BTS防弹少年团JIMIN求粉丝解惑：这是为什么，求你们都去试试吧！Jin、柾国留言笑翻，V想法超理性
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BTS防弹少年团JIMIN求粉丝解惑：这是为什么，求你们都去试试吧！Jin、柾国留言笑翻，V想法超理性

明星   2023年9月15日   星期五08:45   Tracy   2

（封面图源：FB@BTS (방탄소년단)）

防弹少年团JIMIN也是个好奇宝宝！

有Army爆料13日傍晚weverse疯狂蹦出多条留言，原来是JIMIN在线请求粉丝们解答。 JIMIN表示：「我是真的真的非常好奇，各种搜寻都没找到答案。 吃辣的时候不是很辣嘛，这个时候喝热水，稍微忍受一下痛苦之后反而会变好。我因为好奇就去搜索，但完全没有人有这个疑问，真的没有人和我有一样的想法吗？」 简单来说，JIMIN觉得吃辣之后喝热水反而能缓解辣度。

可能是广大粉丝留言表达了疑惑，接著JIMIN又称：「不是，吃辣之后再吃冰的反而会辣更久唉，就得吃热的啊，短暂的痛苦之后就会好了」、「真的都去试试看吧，积极推荐，不要尝试特别辣的，体验过之后再来留言。 」强烈推荐自己的喝热水解辣法！

很快队友大哥Jin也来留言了，表示：「谢谢，看到你的留言之后，我就去吃了辣的，然后又喝了热的，这次考上首尔大学了」，没过几分钟他再次留言称：「谢谢，刚才又试了一次，这次终於考入哈佛大学了，真心感谢。」 队友V则很冷静地说：「辣的就是辣的。」老么柾国倒是很同意哥哥的说法，还说：「国小的时候我就知道了。」队友之间的互动引来无数Army的围观，大家也加入了体验、留言行列，也难怪weverse疯狂蹦出「新消息」通知了。

有没有人来解释一下喝热水解辣到底是不是真的？

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