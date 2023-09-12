一年三次缔造韩星来台纪录「MAMAMOO+」挑战一天唱两场

韩国超人气女团MAMAMOO成员颂乐、玟星不但组成小分队，以「MAMAMOO+」在7月南下高雄在啤酒节热唱不过瘾，这次更要缔造「一年来三次」的超狂韩星来台开唱纪录之外，10月22日在台北国际会议中心举办的FAN CONCERT则会挑战「一日两场」，两人对於今年可以从南唱到北表示超级期待！

「MAMAMOO+」的颂乐、玟星先是在8月推出首张迷你专辑《TWO RABBITS》，没想到紧接著竟公布亚洲巡回行程，本月16日将从首尔揭开序幕，途中经由日本大阪、台湾台北、新加玻、马来西亚、印度、菲律宾、香港等8个城市，两人异口同声表示除了只有在「MAMAMOO+」舞台才能看得到的演出，既然是FAN CONCERT的话，当然也会与来到现场的MOOMOO（粉丝昵称）有更多近距离的互动。



继1月在林口的演唱会，颂乐、玟星7月参加高雄啤酒节时曾许下「希望很快能够跟大家见面」的心愿，当时因为行程仅待了两天一夜，仅吃了牛肉面、泡菜锅，相当有礼貌的两人让工作人员赞叹不已，没想到相隔三个月就要再来，也因此缔造单一韩星在一年内来台三次、在三个不同城市开唱的新纪录。



「MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT 'TWO RABBITS CODE’」将於10月22日（日）下午1点以及晚上7点在台北国际会议中心举行，票价、售票日期等相关讯息将於近日公开，更多相关详情请锁定主办单位星月文创有限公司官方脸书专页。

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