张基龙＆千玗嬉新剧剧组行为霸道引公愤！医院拍戏挡路33周急诊孕妇，网友痛骂：臭毛病要治

张基龙和千玗嬉主演的新剧《虽然不是英雄》剧组最终抵不过坊间的谴责，正式道歉。

日前，韩网上刊登了一篇题为「电视剧拍摄组太霸道了」的长篇内容，撰写者表示遭到电视剧剧组的刁难。撰写者称自己的妻子二胎怀孕33周，因为有早产迹象住进了高危产妇病房，状况好转后出院。 但又因出血急忙送入急诊，医生要求再次转入高危产妇病房，在移动的过程中却被挡路，剧组人员表示「正在拍摄」。 本来有两条通道，一条被摄影机、工作人员挤满，另一条又被管制。 撰写者透露，自己身为家属，妻子正遭遇病痛，他内心焦急如火，但剧组工作人员丝毫不体谅，不但拦路不让通过还要求他们安静，不能跑动，全程臭脸。 最后撰写者也表示幸亏妻子没有太大的问题，若有任何不测一定不会善罢甘休，剧组不仅在医院里乱扔垃圾，甚至拦路不让病人通过，这一做法太过份。

事情曝光之后经过媒体的发酵，该剧组也被挖出是张基龙和千玗嬉新剧《虽然不是英雄》剧组，看不惯剧组霸道行为的网友们上网痛骂，纷纷谴责：「一拿起摄影机就觉得了不起的综艺或电视剧制作组和演员们要治治臭毛病」、「应该多制造摩擦和噪音，产妇丈夫过度有教养了」、「 33周产妇一眼就能看出是产妇啊，不会开路？」 、「用那种观念拍的剧不会看的，挡马路让人生气，坎城出品之作吗？ 在医院里挡路？」 、「这帮人算什么东西」等。



碍於网友们的谴责以及舆论发酵，《虽然不是英雄》剧组最终出面道歉，表示将更加小心谨慎。

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