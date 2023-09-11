根本认不出这三个角色都是同一个人！《假面女郎》中的女大佬竟然是《机智医生生活》里的她

他好眼熟，可是想不起来之前演过什么？

韩剧中其实有蛮多这类小角色的，他们看起来并不起眼，不抢主角风头的同时，又以扎实的演技在不经意之间就给观众留下了深刻的印象。

最近热播的《假面女郎》中就有这样的角色，喜诚监狱女王安银淑（李秀美 饰），虽然她是个正在坐牢的罪犯，但她的人脉遍及政商，连狱长都要忌她三分。 随著女主角金貌美（林珍娜、高贤廷 饰）的入狱，安银淑强势登场。



初期，安银淑毫不掩饰地表达出了对貌美的厌恶感，到后来毫不犹豫地为了自己的利益向貌美卑躬屈膝，欺软怕硬的形象被李秀美细致入微地诠释出来，吸引了观众的目光。 安银淑华丽的发型，架在鼻梁上的眼镜等都完美地刻画出了人物性格，散发出无法企及的气场。

李秀美其实也是观众们熟悉的演员，她曾是《机智医生生活》中李翊晙（曹政奭 饰）家的保姆，也是《那个男人的记忆法》中河珍（文佳煐 饰）经纪公司代表朴庆爱，以好心、善良的角色获得了观众的喜爱。



这次李秀美戏路大开，在《假面女郎》中完美地证明了自己能够变身成拥有绝对权力、令人毛骨悚然的反派角色，是兼具黑与白两种形象的的实力派。

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