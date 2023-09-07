睽违20年再度出演综艺！姜栋元携新作《附身》来到《You Quiz》：透露自己走到哪里都收到星探名片

超低调的演员姜栋元，最近因演出电影新作品《附身》，睽违20年再度出演综艺节目，选择来到刘在锡所主持的《You Quiz》，昨日播出下周姜栋元即将登场的预告影片，即引发许多观众们的期待。

刘在锡以一句：「我们大家梦想中的男子，终於来到了电视机前。」介绍著相当难得出现在小萤幕中的姜栋元，拥有修长高挑男模身材的姜栋元也随之登场。姜栋元表示，应该已经有20年没上综艺节目了，自己也觉得好像是时候该出现在电视了，表达了自己的出演意愿。



除了作品的宣传以外，姜栋元也鲜少出现在新闻中，因此对大家来说他可是相当神秘的一位艺人，观众们对他的好奇自然也非常多。刘在锡开始一连串的询问他「在家里都怎么穿？」「照镜子的时候在想些什么？」

「有被甩过吗？」以大量的问题来解开长久以来观众们对於姜栋元的好奇，曹世镐也补充说，因为这些想知道的疑问已经累积了19年多，所以量点大，引发大笑。



姜栋元於2003年3月透过MBC电视剧《我的威风女友》与裴斗娜搭档出道，2004年演出电影《狼的诱惑（爱上蛋白质女孩）》，帅气外型让姜栋元从当时开始人气直冲，他也透露自己甚至是在街头被发掘的。姜栋元表示自己不管走到狎鸥亭还是新村等地，总是会收到一堆名片。果然帅气的外表示不可能被错过的，是注定要成为明星的。



姜栋元还透露自己在当兵训练所的趣事，当他一走进澡堂那里就变得超安静，连助教还来关心「139号训练兵，你还好吗？」引发大家的笑声。姜栋元的现场机智应答也让刘大神大赞他相当有趣，口才好也有综艺感，也提到了他在2016年的作品《王牌计中计》里面甚至还跳起竞选舞蹈，姜栋元更是现场重现来一段，让大家相当期待下周《You Quiz》的正式播出，而姜栋元所主演的电影《附身》也将於9月28日全台上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻