「港产K-POP男团」XODIAC 先行曲《LEMONADE》MV大展南美风格，ZAYYAN衣锦还乡率「港仔」LEO赴印尼吸金

由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies打造首队9人「港产K-POP男团」XODIAC於今年4月出道。

出道短短四个月，他们昨日推出首张单曲专辑的先行曲 《LEMONADE》。《LEMONADE》由队中7位成员演绎，包括队长LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、香港籍成员LEO、印尼籍成员ZAYYAN，并已於昨日在YouTube公开MV，当中MV更带来强烈的南美风格，令人耳目一新。



印尼总统长子力推

而来自印尼的ZAYYAN属韩国K-POP界的第一位印尼男艺人，因而深受当地传媒的关注，成为印尼的风头趸，同时ZAYYAN更带挈队友HYUNSIK及「港仔」LEO到当地吸金。据报道指，ZAYYAN将联同HYUNSIK及LEO於本月17日到印尼出席活动，由於ZAYYAN首次率领队友衣锦还乡，自然深受媒体关注，就连印尼总统的长子GianRakabuming Raka也在IG转载有关消息，足证ZAYYAN在印尼相当受欢迎。



下月推专辑主打歌

另外，XODIAC出道四个月，人气持续上升，日前他们更被邀出席10月举办的「釜山ONE ASIA FESTIVAL」，同时亦於下月发表首张单曲专辑的主打曲。





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