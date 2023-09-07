「港產K-POP男團」XODIAC 先行曲《LEMONADE》MV大展南美風格，ZAYYAN衣錦還鄉率「港仔」LEO赴印尼吸金

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造首隊9人「港產K-POP男團」XODIAC於今年4月出道。

出道短短四個月，他們昨日推出首張單曲專輯的先行曲 《LEMONADE》。《LEMONADE》由隊中7位成員演繹，包括隊長LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、香港籍成員LEO、印尼籍成員ZAYYAN，並已於昨日在YouTube公開MV，當中MV更帶來強烈的南美風格，令人耳目一新。



印尼總統長子力推

而來自印尼的ZAYYAN屬韓國K-POP界的第一位印尼男藝人，因而深受當地傳媒的關注，成為印尼的風頭躉，同時ZAYYAN更帶挈隊友HYUNSIK及「港仔」LEO到當地吸金。據報道指，ZAYYAN將聯同HYUNSIK及LEO於本月17日到印尼出席活動，由於ZAYYAN首次率領隊友衣錦還鄉，自然深受媒體關注，就連印尼總統的長子GianRakabuming Raka也在IG轉載有關消息，足證ZAYYAN在印尼相當受歡迎。



下月推專輯主打歌

另外，XODIAC出道四個月，人氣持續上升，日前他們更被邀出席10月舉辦的「釜山ONE ASIA FESTIVAL」，同時亦於下月發表首張單曲專輯的主打曲。





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