爱情长跑9年，高圭弼&创作歌手amin将结婚♥ 因《热血司祭》结缘的金南佶担任司仪！

「称职绿叶」演员高圭弼今年6月被媒体曝光女友为创作歌手amin，两人爱情长跑了9年，他也接受其中一家媒体采访，大方认爱并表示正在考虑迈入婚姻，好消息就在近日传出，这对佳偶确定要结婚了！

昨（6）日‎《HanKook日报》率先报导此事，透露高圭弼和amin结婚的日子就在11月12日，於首尔江南某地点举行婚礼，婚礼司仪为和高圭弼因《热血司祭》（热血祭司）结缘的演员金南佶。



高圭弼经纪公司Big Boss娱乐表示两人一直陪伴在彼此，「终於要成为一辈子坚强的伙伴，结成美丽的果实」，并感谢无论如何都支持与喜爱高圭弼的所有人，希望大家对抱著这珍贵缘分开启新旅程的高圭弼，给予热烈的祝福与鼓励。

高圭弼在拍摄中抽空接受电话采访，表达自己正忙得不可开交，不过会好好准备婚礼，「想让粉丝看见我更努力的样子，虽然这样的人气很陌生，但我会尽最大的努力」，传达自己会在工作与婚礼都全力以赴，且透露即将结婚心情上「既激动又头昏」，最后不忘提到准新娘也在忙著准备婚礼。



本站曾报导‎高圭弼与amin的恋情‎，介绍高圭弼在《爱上变身情人》、《热血司祭》、《争锋相辩》……等等戏剧担任绿叶常常成为「抢镜者」，电影《犯罪都市3》的表演更让他取得更高的赞赏与知名度，而amin和不少创作歌手合作过，献唱过张娜拉与郑容和主演的《大发不动产》OST。

高圭弼2019年在《热血司祭》扮演便利商店店员「吴耀汉」，和金南佶饰演的「金神父」、李荷妮饰演的「朴检察官」都有令人深刻的对戏内容，他和阴文锡（又译音文硕）、安昌焕搞笑演出被称作「热血三人帮」。金南佶将担任高圭弼与amin的婚礼司仪，「吴耀汉」与「神父nim」再次相遇，想必会是另类焦点。



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