金赫拉IG发布长文反驳并称「也受到了伤害」，随后大幅删减内容，还被爆料性骚扰同事演员

演出《黑暗荣耀》、《驱魔面馆2：全面回击》取得高知名度的演员金赫拉，昨（6）日遭《Dispatch》（D社）报导中学时期是不良少年团体的一员，曾指使人买香菸、抢他人钱财作为自己娱乐用。

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不少媒体纷纷报导此事时，附注想获得金赫拉及其经纪公司说明未果，晚间金赫拉才於个人IG发声，只不过内容一度做了大幅度删减。

X（Twitter）有网友保留了金赫拉最初的发文内容，内容里她称D社为「某媒体」，先道歉该媒体的独家报导让大家费心了，表示虽然担心写下此文会不会引发更多伤害，但「由於有很多推测性报导让大家好奇，所以先写了这篇文章」，接著说明自己本来就不是很听父母与师长话的孩子，「但没有像报导中那样恶意、持续、有计画性的欺负弱者」。



金赫拉继而讲述自己收到D社的联系和记者们见面，「诚实的表达了自己的立场」，她认为自己15岁的记忆并不完整，但很努力回想所有事情，承认自己是「Big尚志」团体一员但否认自己有不良行为，透露自己因记者的牵线和爆料者联络上了，两人解开了误会，爆料者也向记者说明爆料内容并非正确。

金赫拉种种叙述可见她对D社报导的不认同与失望，最后她说：「我从15岁到20年后的今天为止，总是承认错误并努力不反覆犯错。虽然我有很多不足，但至少未带给别人恶意伤害。再次向因我而在这一瞬间受伤害的人们道歉。而在我想不起来的某些瞬间，我也受到了伤害，由衷向各位道歉。」

金赫拉明显和D社各说各话，不少网友因此站到了中立面，认为得有确切证据才能定论。不过令人一头雾水的是，金赫拉疑似把长文删除重新发布，目前只剩下几行字：「今天让各位费心了，对不起。如同用真心呼吁，我对所有事情都坦诚、坦然面对。再次向支持我、信任我的人们表示歉意，向现在这一瞬间也因为我而受到伤害的人们诚挚道歉。知道很多人会相信我，所以我会诚实的往前迈进，敬请关注。」



另外，金赫拉晚间又被爆料另一事件，是「性骚扰同事女演员」。‎theqoo论坛有网友称「A」演员常常透过IG限时动态问答箱和直播与粉丝交流，A明明未婚也没有公开恋爱，但常常看到留言有人提到「怀孕」，询问A「什么时候怀孕？」、「预计2024年要怀孕？」，其中一名粉丝检举了那些匿名提问才发现对方都是自己追踪的人，就是金赫拉已及另名演员李妸真，该网友说：「检举时，如果检举的对象是追踪名单里的人，帐号就会显示出来，看来金赫拉和李妸真都不知道^^。」



▼李妸真



爆料的网友说A演员的粉丝们都知道此事，且谴责金赫拉和李妸真就算与他人交情多深都不该那样说话，已构成性骚扰。金赫拉恐涉及性骚扰一事正在韩网发酵中。

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