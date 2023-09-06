美洲巡演TABLO唱一半跑厕所 害EPIK HIGH成员慌张「爆肚」撑场！ EPIK HIGH新巡演开跑 9月中袭台后再袭澳首度开唱

韩国Hip Hop组合EPIK HIGH 将於2023年9月17日(日)假澳门百老汇™️ (百老汇舞台)举行由 SOUL N JOY和MOTIVE PRODUCTION主办的「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」。

最近EPIK HIGH三人正在拉丁美洲巡演，而TABLO搞笑分享了他们在墨西哥演唱会时拍摄的影片，平常在演唱会上包办清谈环节的他，竟突然在台上表示「我要上厕所」，让成员MITHRA和TUKUTZ十分慌张，急忙要「爆肚」撑场。鬼马的TABLO甚至在后台自拍，表示看到成员慌张的模样开心得要疯掉，光看成员们之间的搞笑互动也都能令粉丝们忍俊不禁！



演唱会门票将现已於澳门百老汇™️网上售票系统、澳门银河™️及澳门百老汇实体售票处有售，门票价钱分别为港币/澳门币$1,488、$1,088及$688。购票的观众亦有机会获得团体合照、亲笔签名海报及亲笔签名CD等福利。距离演唱会还有不足两星期，还未买飞的HIGH SKOOL们别再犹豫，要把握最后机会啦！



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