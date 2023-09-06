池昌旭&魏河俊携手Disney+全新犯罪韩剧《恶中之恶》将於9月27日正式上线！官方率先曝光中字预告

如同电影般的高质量制作！两大男神交手，保证精采好看～。

Disney+ 又要上线一部众所期待的好剧《恶中之恶》，早先公开了池昌旭与魏河俊（魏嘏隽）的人物剧照&预告时也引发热烈讨论，这一回中字预告让大家一睹为快。

《恶中之恶》以90年代韩、中、日毒品交易为背景，讲述警察朴俊默（池昌旭 饰）渗透进新兴犯罪组织，接近「江南联合」的老大郑企铁（魏河俊 饰），并展开一系列调查的犯罪动作剧，由电影《当男人恋爱时》的导演韩东旭执导。



▼官方预告双男神的交手，精彩动作、拳拳到肉，绝对让观众们看得爽快！



【人物简介】



▼池昌旭所饰演的卧底警察朴俊默，是一个为达目的不择手段的狠角色，性格倔强且拥有过人的胆识，角色的心境变化在他的演绎下更加细腻，更完美消化了各种高难度动作，池昌旭将透过这部作品又诞生了一个代表性的角色。



▼而魏河俊所饰演的组织老大郑企铁，埋葬儿时的痛苦记忆，只看著成功前进，从底层爬到现在「江南联合」组织老大的位置，但他并不满足，梦想著取得更大的成功。在遇到朴俊默和初恋刘以贞（林世美 饰）后，事情变得越来越复杂。这一次他将展示出的恶人演技绝对会让人大开眼界。



▼林世美饰演朴俊默的妻子刘以贞，首尔警察厅保安科的精英警察，十分优秀获得所有人的认可，在得知俊默卧底调查的组织老大，是自己过去的初恋企铁后，她为了尽快解决此事而亲自出面。



Disney+《恶中之恶》於9月27日正式上线三集，此后每周三15:00（UTC+8）更新两集，10月25日上线最后三集，全剧共12集。

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