美洲巡演TABLO唱一半跑廁所 害EPIK HIGH成員慌張「爆肚」撐場！ EPIK HIGH新巡演開跑 9月中襲台後再襲澳首度開唱

韓國Hip Hop組合EPIK HIGH 將於2023年9月17日(日)假澳門百老匯™️ (百老匯舞台)舉行由 SOUL N JOY和MOTIVE PRODUCTION主辦的「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」。

最近EPIK HIGH三人正在拉丁美洲巡演，而TABLO搞笑分享了他們在墨西哥演唱會時拍攝的影片，平常在演唱會上包辦清談環節的他，竟突然在台上表示「我要上廁所」，讓成員MITHRA和TUKUTZ十分慌張，急忙要「爆肚」撐場。鬼馬的TABLO甚至在後台自拍，表示看到成員慌張的模樣開心得要瘋掉，光看成員們之間的搞笑互動也都能令粉絲們忍俊不禁！



演唱會門票將現已於澳門百老匯™️網上售票系統、澳門銀河™️及澳門百老匯實體售票處有售，門票價錢分別為港幣/澳門幣$1,488、$1,088及$688。購票的觀眾亦有機會獲得團體合照、親筆簽名海報及親筆簽名CD等福利。距離演唱會還有不足兩星期，還未買飛的HIGH SKOOL們別再猶豫，要把握最後機會啦！



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