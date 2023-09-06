《恋人》南宫珉对第一季结局的注解：「将透过与安恩真的爱情故事报答观众们」

MBC人气电视剧《恋人》第一部分已在9月2日送上第10集最终回，结局并非是完美爱情的实现，而是徒留遗憾的别离，主角南宫珉也对此亲自回应，让粉丝们更加期待第二季的播出。

播毕没多久的电视剧《恋人》，在9月2日送上了令人伤感的结局，对於最后安恩真的独白「当你永远离我而去的那天，因为恨透了你，目光随著你远去，但是不管怎么看，我始终无法讨厌你，反而讨厌我自己。」让观众们跟著心碎，不过南宫珉也告诉大家：会以李长贤与柳吉彩美丽的爱情故事来回报观众。



安恩真所饰演的柳吉彩，也许心中真的相当爱长贤，但在两人正打算私奔的瞬间，吉彩却放不下自己的家人与好友，而选择留在原地。她留下冰冷的书信给长贤，以及归还了那双美丽的绣花鞋，让长贤心碎离开。在结局的最后时间点却跳到了2年后的沈阳，长贤又再度遇到了另一位带著青色面罩的神秘女子…



随著第一季的结局出现了新的女角色，甚至还与李长贤有近距离的接触，即使李清娥仅是被归类在「特别演出」而非主演，还是让许多观众们觉得「难道第二季女主角换人了吗」的疑虑，不过南宫珉已经亲自回应大家，接下来会以李长贤以及柳吉彩的美丽爱情故事来报答所有观众，并请大家期待美丽的大团圆结局喔！《恋人》第二部分将於10月播出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻