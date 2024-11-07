【韩网热门】SM艺人认为的SM优点！网友：这就是K-POP的根基啊

男团NCT DREAM成员楷灿、Jeno和志晟登场做客了前辈少女时代成员孝渊的YouTube综艺，展开了真诚的对话。

孝渊：「你们认为的SM优点是什么？」

NCT DREAM：「前辈！」

孝渊：「哈哈哈哈哈哈哈哈……」

楷灿：「我不是SM的职员，而是公司的艺人，所以走出去唯一能夸耀的就是前辈，因为他们的历史太辉煌了，会让我觉得很骄傲。」

孝渊：「没想到你们会说「前辈」，在SM时我也觉得最可靠的就是各位前辈了，后辈们也一样， 一直觉得要好好照顾后辈们。」

SM 아티스트들이 말하는 SM의 장점 : (sm 소속)선배님들

찐 맞말 ,,, sm은 진짜 아티스트들 아니었음,,,, 최고의 소삭사야1 pic.twitter.com/726fYo173W — 설렘 (@belovedTY39) November 6, 2024

韩国网友评论：

1. 楷灿好会说话啊

2. 同时追少时和f(x)的时候不知道有多快乐

3. 我第一次追大公司的团，追SM实在太幸福了，今天又是被前、后辈的自制综艺感动的一天

4. 社内文化搞得很好

5. 说得太对了

6. 如果你之前追的都是大企业团，突然改追中小企业团的话，你会疯掉

7. 对，大企业-中小企业，最后又回归大企业，中小企业真的……让人很无言

8. 能被叫三大经纪公司之一的理由就是这个啊，先不说资本，每个时期都有人气歌手，有独特的公司色彩和文化，这就是他们最大的骄傲啊，只是有钱的话根本写不出这样的历史

9. SM和JYP都是有历史的公司，是有根基的公司，不像某个公司只会靠钱收购，跟养猪一样扩大公司规模，一点根基都没有

10. SM旗下艺人还是有实力的，确实值得骄傲

11. 就像地缘、学缘一样，有前辈带领真的很可靠

12. 我的旧本命哪怕是离开了SM，看到SM出道的爱豆团也会说是「我的忙内」

13. 这是钱买不到的东西

14. SM家族演唱会也是，让人一下子感受到什么是「一家人」

15. 答案确实出乎人意料，不过仔细想想，这些历史他们是怎么创造的

16. 我的本命一定要长长久久地待在SM里啊，SM前辈或者SM出身的前辈真的很会照顾后辈们

17. 真的，每代都有至少2个团

18. 每代都有好几个团称霸，而且他们还都继续在sm活动，这就是钱买不到的价值

19. 第一次追SM的团，我的本命团还是个新人，去上综艺的时候看到SM前辈，我真的觉得超踏实

20. 钱买不到的就是历史啊，我的旧本命就这样走了，当初粉丝们阻拦他出走都是有原因的

21. 虽然我不喜欢SM，但这点不能否认

22. 认可！本命团出道5个月就能在东京小巨蛋里有solo舞台全是托了前辈的福，能够伴唱也是靠前辈

23. 哪怕不上节目，前辈也会在节目里提到后辈，真的太棒了

24. 这就是根基啊，K-POP的历史

原文：https://theqoo.net/square/3475395255

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