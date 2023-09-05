最强视觉组合来了！《社长偶像超市》集合EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、人气鲜肉演员李新英正式开张
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最强视觉组合来了！《社长偶像超市》集合EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、人气鲜肉演员李新英正式开张

韩剧   2023年9月5日   星期二13:48   Mico  

（封面图源：TVING《社长偶像超市》海报）

看海报的一瞬间以为是新综艺，但其实是电视剧啦～！

TVING 的全新韩剧《社长偶像超市》公开了主演们的团体海报，拥有超强视觉效果的全新组合，海报也因为他们的合体而更加闪耀。

《社长偶像超市》讲述因意外事故而解散的偶像们挑战经营超市的青春喜剧。一瞬间梦想、职业、未来全都消失，需要面对现实的男团「雷霆男孩」（Thunder Boys）接手濒临倒闭的超市后，展开横冲直撞重启人生的故事。
（图源：TVING《社长偶像超市》海报）

团队成员有队长崔浩朗（李新英　饰）、主舞申泰浩（XIUMIN　饰）、Rapper赵伊俊（蔡亨元　饰）、主唱殷英敏（崔元明　饰）、高人气忙内尹尚宇（李世温　饰）所组成，除此之外，还有在超市拥有丰富经验的兼职生吴艺琳（崔正云　饰）加入他们行列。
（图源：官方提供各所属社的演员阵容照）

「制作组表示：《社长偶像超市》讲述著五位年轻人在失去梦想必须面对现实的情况下，因为意想不到的机运而开启了全新的生活，相信可以让许多观众感同身受外，并在年轻演员们充满热情和活力的互动中，让大家拥有耳目一新的全新感受。」

《社长偶像超市》将会在9月15日通过TVING独家播出。

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