最强视觉组合来了！《社长偶像超市》集合EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、人气鲜肉演员李新英正式开张

看海报的一瞬间以为是新综艺，但其实是电视剧啦～！

TVING 的全新韩剧《社长偶像超市》公开了主演们的团体海报，拥有超强视觉效果的全新组合，海报也因为他们的合体而更加闪耀。

《社长偶像超市》讲述因意外事故而解散的偶像们挑战经营超市的青春喜剧。一瞬间梦想、职业、未来全都消失，需要面对现实的男团「雷霆男孩」（Thunder Boys）接手濒临倒闭的超市后，展开横冲直撞重启人生的故事。



团队成员有队长崔浩朗（李新英 饰）、主舞申泰浩（XIUMIN 饰）、Rapper赵伊俊（蔡亨元 饰）、主唱殷英敏（崔元明 饰）、高人气忙内尹尚宇（李世温 饰）所组成，除此之外，还有在超市拥有丰富经验的兼职生吴艺琳（崔正云 饰）加入他们行列。



「制作组表示：《社长偶像超市》讲述著五位年轻人在失去梦想必须面对现实的情况下，因为意想不到的机运而开启了全新的生活，相信可以让许多观众感同身受外，并在年轻演员们充满热情和活力的互动中，让大家拥有耳目一新的全新感受。」

《社长偶像超市》将会在9月15日通过TVING独家播出。

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