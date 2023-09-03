金在中又与「女朋友」放闪吓到来宾！玟星：「专业爱豆啊！」秀英：「IC……」

金在中开设了YouTube节目《在朋友》展现超强综艺感，集集都有笑料，他与「女朋友」放闪也成了经典画面。

MAMAMOO玟星担任来宾的一集，金在中向她问起：「你现在有男朋友吗？」玟星否认，金在中却自我爆料：「但我有，女朋友。」玟星很真挚的问：「有吗？这是可以公开的吗？」结果金在中突然对镜头和女友打招呼：「你好啊！」



「啊……哇……真的是专业爱豆啊！」玟星扶了扶脖子赞叹，而金在中一副很轻松的回应：「这不是当然的吗？你没有男朋友吗？」玟星回应有「爱人」，两人便互相介绍了自己的另一半，「MOOMOO」和「BABIES」，玟星接著说自己也是BABIES了，金在中马上含情脉脉(?)对她喊「星BABIES？」玟星拍手大笑：「好油腻！」金在中倒很满意。



▼节目影片17:42附近（已定位）



最新一集来宾少女时代秀英的反应不太一样，一样被吓到但更爆笑了。金在中说秀英和郑敬淏公开恋爱是很不容易的，强调自己绝对不会公开恋爱，下一句却说自己「现在有女朋友」，秀英一脸招架不住，音量降低很多：「……谁啊？没……没看过啊？没看到新闻……」



「你不知道我的女朋友？我的女朋友……我都要流眼泪了！」金在中再次面对镜头重演向玟星介绍女朋友的场面：「你好啊！BABIES。」秀英忍不住骂出来：「IC……真的很了不起啊……」显然被金在中吓得不轻。问金在中从哪学来这些，金在中说是从INFINITE成种那学来的XDDD（详见「柠檬糖」成种出演那集‎）。



▼节目影片7:44附近（已定位）



其实在玟星出演过后，金在中也曾在IG限时动态与女友大放闪，说自己刚到韩国就收到女朋友送的戒指，网友们得知戒指来自粉丝团「DC 金在中 Gallery」送给他的礼物，也和玟星的反应一样：「真的是专业偶像啊！」也说金在中这样「真的让人很心动」。



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