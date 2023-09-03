【韩网热帖】韩剧《恋人》被指抄袭《乱世佳人》，网批：「根本是复制贴上的水准」、「这程度就是抄袭吧」

***剧雷预警！***韩网友整理了《恋人》与《乱世佳人》的对应角色，以及第9集中多达22个与原著小说相似的桥段，包括：

柳吉彩（安恩真 饰）暗恋南延俊（李学周 饰），为证明自己的魅力而在宴会上勾引所有男人、令其女伴们发火；郝思嘉暗恋卫希礼，为证明自己的魅力而在宴会上勾引所有男人、令其女伴们发火。

南延俊为反清复明振臂高呼，李张灦（南宫珉 饰）唱反调；卫希礼为南北战争振臂高呼，白瑞德唱反调。

李张灦曾与某少女关系密切但没有娶少女、还说自己是不婚主义者，少女哭著向哥哥告状; 白瑞德曾与某少女单独乘车马晚归但不肯娶少女，少女哭著向哥哥告状，哥哥与白瑞德决斗。

柳吉彩向南延俊告白，但南延俊拒绝、说他已经有了景恩爱（李多寅 饰），被李张灦偷听和嘲笑; 郝思嘉向卫希礼告白，但卫希礼拒绝、说他已经有了韩美兰，被白瑞德偷听和嘲笑。

南延俊参战前向景恩爱求婚，柳吉彩受刺激决定嫁给追求者孔淳若，景恩爱提议共同婚礼，柳吉彩拒绝; 卫希礼参战前向韩美兰求婚，郝思嘉受刺激决定嫁给追求者孔淳若，韩美兰提议共同婚礼，郝思嘉拒绝。

逃难途中柳吉彩让女仆给景恩爱的女仆接生，女仆畏惧拒绝，最后由柳吉彩亲自接生; 逃亡途中郝思嘉让女仆给韩美兰接生，女仆畏惧拒绝，最后由郝思嘉亲自接生。

柳吉彩在逃难途中陷入危险，李张灦英雄救美，但没有一路陪同、留下马车就去追击「蛮夷」; 郝思嘉为帮韩美兰接生而未能逃难、陷入危险，白瑞德英雄救美，但没有一路陪同、留下马车就去与北军战斗。

柳吉彩和景恩爱终於回到故乡，然而老家已变成废墟，柳吉彩父亲因受到刺激而精神错乱; 郝思嘉和韩美兰终於回到故乡，然而老家已变成废墟，郝思嘉母亲已过世，父亲因受到刺激而精神错乱。

...... 等等。

*编剧曾表示从《乱世佳人》获得灵感。





韩国网友评论：

1. 完全就一样啊，这也可以吗...？

2. 根本是复制贴上的水准，太过分了...

3. 我追剧过程一直以为就是《乱世佳人》的韩国翻拍版...

4. 难怪有既视感... 这程度就是抄袭吧ᅲ头晕...

5. 影视讨论版都在根据《乱世佳人》猜下集内容kkk

6. 如果没有创作的才能，就把笔折断吧

7. 即便著作权保护期结束，抄袭也还是抄袭。 退一万步可以算作翻拍，但绝不仅是「获得灵感」的程度。 这样讲的话，李奥纳多版《罗密欧与朱丽叶》把故事背景换成现代，是不是也可算作创作？

8. 这不是获得灵感的水准啊，像这样换一换设定、台词打上韩国补丁，谁不会写啊kk

9. 什么致敬，根本就是翻拍，换成朝鲜时代版而已，作家太懒了吧

10. 完全就是对原创作品的改写嘛

11. 以论文来比喻，相当於没注明出处就使用著作权完结的200年前的论文，虽然不算侵权，但确实属於抄袭

12. 哎一古，本来相信演员才认真追的，怎么发生这种事...

13. 本来想追剧，看来直接读《乱世佳人》就行了

14. 只要有趣就有人消费啊kk《爱的迫降》也是，换了是我也选择抄袭ᅲ

15. 编剧说过创作时一直想起《乱世佳人》，因为灵感来自这部作品，所以我很期待来的。 我是原著粉，反而看得津津有味。 大家反应这么激烈让我有点惊讶。 我认为韩国化做得很好，对古典作品的重新诠释也不错。

16. 编剧早已经讲明，有什么问题？？ 而且以韩国方式重新诠释也不容易。

17. 《乱世佳人》虽然是名作，但因为是古典著作所以很多人并不了解，对这些观众来说《恋人》确实是新鲜的作品，只要标注原著就行了啊。 因为过去太久没人知道，就想蒙混过关吗。

18. 呀，现在电视剧可以这样写了吗？ kk古典名作都可以拿来这样改了耶

出处：https://theqoo.net/hot/2916531808

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